Vídeo mostra cobra píton que precisou ser resgatada após comer animal grande

Uma enorme píton foi resgatada após devorar uma grande presa em Uttar Pradesh, na Índia. O animal que parece ter engolido uma cabra, perdeu a capacidade de se movimentar e precisou ser levada novamente para a floresta em um caminhão.

Rampur: A python was rescued from Sihari village on Saturday.

Rajiv Kumar, Divisional Forest Officer said, "It had consumed a large prey so it was not able to move. The python was released in the forest." (27.09.2020) pic.twitter.com/mkZH97V7vf

