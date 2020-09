Polícia resgata chinês preso há uma semana em local de caça-níqueis que havia sido interditado

A polícia resgatou um homem de nacionalidade chinesa que estava preso há uma semana em um estabelecimento comercial na cidade de Valparaíso, no Chile. O lugar, que seria um local de máquinas de jogos caça-níqueis, havia sido fechado por infração ao uso da patente.

Segundo a Tele 13, o homem teria ficado preso no dia 23 de setembro, quando a Prefeitura fechou as instalações e selou o local com solda.

O chinês, que seria um funcionário do estabelecimento, chamou a polícia, que ao chegar constatou a veracidade da chamada: “Com pouca língua espanhola, por ser de nacionalidade chinesa, disse que esteve preso por cerca de uma semana, desde que as instalações foram fechadas.”

Segundo um policial, "a porta foi soldada nas pontas e uma porta interna também estava com cadeado, sendo impossível sair." Apesar do tempo em que ficou preso no interior da loja, o chinês está em boas condições de saúde.