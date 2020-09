Pitbull ataca homem com criança de colo e dono ironiza situação

Um fato desesperador aconteceu recentemente com um homem de 34 anos e seu filho de apenas 3, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ambos foram atacados por um pitbull.

A situação ocorreu quando o homem justamente ia reclamar com o dono do animal sobre o risco que o cachorro poderia trazer aos moradores e então ambos sofreram o ataque.

Nas imagens de uma câmera de segurança é possível ver quando a situação acontece, o cachorro avança em cima de Leandro Cabral para tentar alcançar seu filho de colo. Além do dono, cerca de outras 5 pessoas tentaram controlar o pitbull, mas não tiveram sucesso.

Segundo informações do portal Mato Grosso Mais, o homem relatou que viu após o ataque que tinha um arranhão com cerca de 15 cm, mas que não sabia dizer se era pela pata do animal ou alguma mordida.

Leandro afirmou ainda que o dono do cachorro ironizou a situação e o desespero de sua esposa. “Ele riu para a minha esposa. Minha esposa gritando e chorando, meu filho chorando desesperado, e ele ficou rindo para a minha mulher, dizendo que não foi nada”, comentou.

Devido todo o ocorrido, Cabral realizou uma denúncia na 35ª DP e o dono do pitbull foi autuado por omissão de cautela. Assista o vídeo abaixo.