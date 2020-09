Garoto de 10 anos morre após participar do 'desafio do Homem Pateta’

Um garoto de apenas 10 anos saltou da varanda do prédio onde morava enquanto seus pais dormiam, nesta terça-feira, em Nápoles, na Itália. A polícia acredita que ele estivesse participando de um desafio nas redes sociais.

De acordo com a polícia, as evidências encontradas no celular do garoto indicam que ele estava participando do desafio do “Homem Pateta”, que se tornou viral nas Américas e na Europa.

No desafio do Homem Pateta, um homem vestido como o personagem Pateta, da Disney, solicita amizade nas redes a menores em idade escolar e inicia um processo de ameaças e desafios perigosos.

A morte do garoto lembra alguns desafios perigosos que circularam pelas redes sociais, como a Baleia Azul e o desafio da boneca Momo, que também incitavam jovens a cometerem atos violentos e perigosos, alguns com resultados fatais.

De acordo com os pais, o garoto era uma criança feliz, mas nos últimos dias estava se comportando de maneira bastante estranha. (Com T13)