Halloween: feita por empresa chinesa, fantasia de coronavírus é vendida na Amazon

Máscaras do coronavirus, feitas por uma empresa chinesa, estão sendo vendidas na Amazon para o Halloween.

Segundo o The Sun, as cabeças em forma de vírus estão sendo vendidas por 14 libras esterlinas ou 100 reais, na cotação atual da moeda brasileira. De acordo com a lista, a empresa ligada à venda do produto é a YTFU EU, sediada na China, país onde vírus se originou.

Listadas como ‘Corona Halloween Mask’ e ‘Corona Latex Horror Mask’, as cabeças de látex tem a aparência do vírus visto ao microscópio. O produto está disponível nas cores verde brilhante e cinza fosco com pontas vermelhas.

Reprodução / The Sun

Reprodução / The Sun

Rachel Power, executiva-chefe do grupo de interesse Patients Association, do Reino Unido, declarou: “Essas máscaras mostram uma terrível falta de noção por parte dos fabricantes e vendedores. Espero que sejam retiradas do site rapidamente.”

“Não tenho dúvidas de que a grande maioria das pessoas os achará extremamente desagradáveis e não posso imaginar que muitas pessoas gostariam de usar um.” – Concluiu.