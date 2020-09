Casal sai para fumar e na volta encontra cobra cascavel embaixo da cama

Um casal saiu para o jardim para fumar e deixou a porta aberta. Quando retornaram ao quarto, quase tiveram um ataque do coração ao encontrarem uma cobra cascavel de 1,5 metro enrolada embaixo de sua cama.

De acordo com Sharon George Ottman, moradora da cidade de Phoenix, no Arizona, a sensação foi muito pior do que encontrar o bicho papão debaixo da cama.

Um especialista em resgate de répteis foi acionado e ele disse que era uma cascavel-diamante-ocidental, também conhecida como cascavel do Texas, cujo veneno pode provocar coagulação do sangue e colapso dos rins.

A cobra estava grávida e não ofereceu resistência. De acordo com o especialista, ela aproveitou a porta aberta para se refugiar do calor da região.