Após 3 meses de consumo, homem encontra morcego morto em frasco de molho

O que você faria se encontrasse um corpo estranho em um frasco de molho? E mais, e se você descobrisse que ele está lá somente após consumir quase todo o conteúdo de uma embalagem de aproximadamente 6kg?

Um caso recente surpreendeu Guo, morador de Jinan, na China, que encontrou um morcego morto em um frasco de molho. O fato o chocou ainda mais, pois só foi notar a presença do animal quando o conteúdo estava acabando.

Segundo informações do portal Daily Star, o homem relatou ao canal de TV local Qilu que a “mãe estava cozinhando e reclamava que não conseguia tirar o molho de ostra”, foi quando ao analisar a embalagem encontrou o morcego. “Eu fui, dei uma olhada e vi uma carcaça parecida com um pássaro no fundo do balde. Até que eu a peguei para descobrir que era na verdade um morcego”, comentou.

Devido a situação surpresa, o homem afirmou que perdeu o apetite por alguns dias.

Guo explica que procurou a empresa responsável pelos molhos, que afirmou que todos os produtos passam por uma avaliação de segurança antes de serem enviados aos estabelecimentos em que serão comercializados.

Como solução para o problema a empresa disse o seguinte: "Estamos dispostos a dar mais uma ou duas garrafas de molho de ostra como compensação. Mas não somos responsáveis ​​por qualquer compensação financeira, a menos que haja prova de que o morcego caiu durante o processo de preparação do molho”.

O homem disse que irá buscar uma companhia de higiene alimentar para apurar e confirmar a situação.

Confira abaixo um vídeo divulgado no YouTube com algumas das imagens veiculadas na reportagem do canal televisivo local.