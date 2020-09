Vídeo mostra mulher sendo resgatada no mar após pular do barco para fugir do marido

Um vídeo que rodou nas redes sociais mostra uma mulher sendo resgatada no mar a cerca de 2 quilômetros de uma praia da Colômbia, após 8 horas boiando no mar.

Angelica Gaitán, de 46 anos, foi resgatada por pescadores da região e estava bastante debilitada. Ela chegou ao hospital em estado de choque.

De acordo com a imprensa colombiana, ela se jogou no mar para escapar das agressões que a sofria do marido, com quem está casada há 20 anos.

A polícia descobriu também com seus familiares que ela estava desaparecida há pelo menos dois anos, pois não tinha autorização do marido para sair de casa.

Veja os vídeos:

#EnVideo #Nacional #Atlántico Registrado el rescate de Ángelica Gaitán de 46 años de edad, la mujer de oriunda de #Bogotá fue arrastrada por la corriente cuando se encontraba en las #playas de #Salgar en el corregimientode #PuertoColombia área Metropolitanade #Barranquilla… pic.twitter.com/8wQfVLJmWT — CNC NOTICIAS (@cncnoticias) September 28, 2020