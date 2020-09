‘Professor mais assustador do mundo’ gastou cerca de R$ 240 mil em tatuagens

Afastado do jardim de infância de uma escola na qual dava aula depois que os pais de um garoto de 3 anos reclamaram que ele assustava as crianças, Sylvain Helaine ganhou o apelido de ‘professor mais assustador do mundo’.

Helaine tem o corpo todo coberto por tatuagem e até seus globos oculares são pintados. Ele afirma ter gasto mais de 34 mil libras (R$ 240 mil) em estúdio de tatuagens de Paris para cobrir boa parte do corpo com tatuagens.

Pais de um de seus alunos disseram à diretoria da escola que seu filho tinha pesadelos com o professor, e com isso ele foi impedido de dar aula para os alunos com menos de 6 anos.

Ele defendeu-se dizendo que é um bom professor e que seus alunos nunca tiveram medo dele. "Eu pensei que em 2020 haveria mais pessoas de mente aberta", disse.

O professor garantiu que vai continuar se tatuando e que deve acabar ficando com a pele toda escura porque cobre uma tatuagem com outra. (Com The Mirror)