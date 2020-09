Papagaios são colocados de castigo em zoo por xingarem os clientes

Um grupo de papagaios de ‘boca suja’ teve que ser colocado em isolamento no pelo Lincolnshire Wildlife Park após os clientes reclamarem que os animais falavam muitos palavrões.

De acordo com CEO do parque, Steve Nichols, cinco papagaios cinza africanos foram adotados em agosto e colocados juntos no mesmo espaço com outras aves.

Para Steve, os papagaios já vieram com um pouco de linguagem e, ao que tudo indica, passaram a quarentena ensinando os demais papagaios a xingarem.

Agora que o parque saiu da quarentena, ele está tendo problemas com a quantidade de palavrões e obscenidades que as aves falam para os clientes, grande parte deles, crianças.

"Quanto mais eles xingam, mais você ri, o que os leva a xingar de novo", disse Nichols.

As aves africanas foram colocadas em área isolada e devem ser mantidas afastadas dos outros papagaios para ‘diminuir sua influencia’ sobre os demais. (Com Mirror)