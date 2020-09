Mulher fica cega após tocar lente de contato com dedo contaminado

Charlotte Clarkson, de 24 anos, usa lentes de contato corretivas para miopia desde os 13 anos e, apesar de saber que não deve nadar ou tomar banho com as lentes, não fazia ideia de que um simples contato do dedo molhado poderia lhe causar tantos problemas.

Uma noite, quando trabalhava no Canadá, ela colocou as lentes com as mãos ainda molhadas e na manhã seguinte já acordou como um incômodo, como se tivesse areia no olho.

Ela procurou um médico e foi diagnosticado que ela tinha um minúsculo parasita chamado acanthamoeba, que é encontrado na água.

O parasita ficou preso entre a córnea e as lentes de contato, segundo o médico, contaminando seu olho esquerdo

O parasita corrói a córnea, causando fortes dores nos olhos e podendo levar à cegueira. A dor era tão insuportável que ela ficou dias no escuro total para não abrir os olhos.

Ela ficou internada por semanas e teve que usar tapa-olhos, porque não suportava a luz do sol e não conseguia mais enxergar com o olho esquerdo.

Ela teve que voltar para sua casa, na Escócia, e a recuperação demorou 18 meses. “Não tinha ideia de que mesmo o mínimo contato com a água poderia ter efeitos tão devastador”, disse. (Com The Sun)