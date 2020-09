Mulher é expulsa de academia por usar top considerado 'muito curto'

Uma situação recente que viralizou nas redes sociais revoltou uma mulher do Tennessee, nos Estados Unidos. Segundo o que relata Julia Maren, um professor do centro de exercícios físicos teria solicitado que ela colocasse uma camiseta, pois seu top era considerado “muito curto”.

De acordo com informações do periódico chileno, Meganoticias, em seu perfil do Instagram, o fato aconteceu em quanto Maren realizava seu treinamento diário e por se sentir bastante ofendida resolveu deixar o local.

Nas redes sociais, a mulher classificou a atitude da academia como sexista. “Hoje me disseram que teria que sair da academia se não colocasse uma camiseta, sem explicação. Meu treinamento foi interrompido e me disseram que tirasse o fone de ouvido para que eu visse se alguém me “conseguia uma camiseta” e que, se quisesse continuar com meus exercícios teria que colocar uma. Você está me dizendo que devido a três polegadas da minha cintura que estão expostas, não sou bem-vinda na academia, mas enquanto o idiota do [preferimos ocultar o nome da pessoa] está ali com uma roupa que mostra todo o seu mamilo?”, desabafou.

O relato se tornou viral e não há nenhuma informação até o momento sobre o posicionamento do centro de exercícios.