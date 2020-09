‘Achei que tinha uma pedra’: Homem descobre crocodilo de 1,5 metros embaixo do carro

Um vídeo recente divulgado no Facebook impactou diversas internautas. Nas imagens registradas em Manaus, um homem mostra um crocodilo de aproximadamente 1,5 metros que encontrou embaixo de seu carro.

De acordo com informações do portal Notícias ao Minuto, o caso aconteceu no último sábado (26) quando o homem notou que algo estranho estava acontecendo com seu veículo que parecia ter algum objeto na parte inferior.

O homem disse que acreditava tratar-se de uma pedra. “Achei que tinha uma pedra, porque fez barulho. Quando olhei, vi o crocodilo debaixo do carro. Ele começou a sair e escondeu-se numa construção, mais abaixo, na mesma rua. A minha mulher só dizia: ‘Meu Deus, eu passei na frente do carro, se ele quisesse podia ter atacado’. Tivemos muita sorte”, finalizou.

O site explica ainda que os moradores da região se uniram para capturar o animal e posteriormente devolvê-lo à natureza.

No vídeo divulgado no Facebook, o usuário Ailson Souza fez piada com a situação e comentou: “Somente para avisar que o jacaré visto no porto de Óbidos já chegou bem em Manaus, já andou no 014”.

Quer conferir como foi esse momento? Assista abaixo o vídeo divulgado nas redes sociais: