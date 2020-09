Vídeo viral mostra avô que aprendeu a ler e escrever durante a pandemia

Um vídeo publicado nas redes sociais surpreendeu a todos ao mostrar um senhor de idade, natural do México, que usou o tempo ocioso de quarentena para realizar um dos sonhos de sua vida: aprender a ler e a escrever.

Reprodução / Facebook

Felipe Larrain abandonou os estudos muito cedo para trabalhar e ajudar a sua família a sobreviver, mas, segundo sua sobrinha, nunca abandonou a esperança de aprender a ler.

Ele trabalha na construção civil nos Estados Unidos, onde mora atualmente, e a chegada da pandemia o obrigou a cumprir as regras de isolamento social.

Enquanto alguns lamentavam ficar trancados em casa, Felipe aproveitava para correr atrás do seu antigo sonho. Pediu ajuda à sobrinha e estudando com afinco conseguiu escrever sua primeira palavra: O nome do seu neto!

Passado algum tempo, ele já é capaz de escrever seu nome e de todos da família, e a ler frases completas.

A neta disse que ele evolui tão rápido que ela já está ensinando a ele um pouco de inglês também.

“O meu tio não teve oportunidade de ir à escola, por isso estou ensinando-o a escrever, e ele já escreveu o nome de seus netos pela primeira vez ”, disse a sobrinha. (Com i.moyens.com)

Here he is practicing the words! He was very happy!! Thank you @CaptainJackett 🤝 pic.twitter.com/5UkFRk5z0D — Felipe Lira (@eltiofelipelira) March 21, 2020