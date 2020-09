Vídeo mostra píton atacando cuidadora e se enrolando completamente em seu braço

Um vídeo que mostra como uma cobra píton é certeira ao atacar sua cuidadora voltou a ser compartilhado. Nas imagens, o grande réptil morde o braço de uma mulher e se enrola completamente nele.

De acordo com o portal Depor, a gravação foi feita pela equipe do Snake Catcher Victoria, que captura cobras na Austrália em segurança e as devolve para a natureza. A vítima precisou ser auxiliada para conseguir escapar da cobra.

O vídeo a seguir mostram sangue e podem sensibilizar. Confira