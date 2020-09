Temperatura de 55º inaugura 'turismo do calor' no Vale da Morte

Assim que soube que as temperaturas no Parque Nacional do Vale da Morte, no estado americano da Califórnia, atingiram 54 Graus Celsius, Dan Markham, de 40 anos, soube que tinha que ir para lá.

Segundo o Los Angeles Times, o morador do estado de Utah fez a viagem no mês passado e se viu na companhia de dezenas de outros visitantes, todos eles na esperança de obter uma foto ao lado de um termômetro mostrando uma das temperaturas mais altas registradas na Terra.

O verão de 2020 será um dos mais quentes da história do Vale da Morte, depois que o parque registrou “alguns dos dias mais quentes já registrados na terra”, de acordo com a sua administração.

Neste verão, a média de temperatura no local foi de 39º. E os três verões mais quentes da História ocorreram nos últimos cinco anos, demonstrando um “registro contínuo de mudanças climáticas.”.

Em meio ao aumento das temperaturas, a visitação anual do parque mais que dobrou nos últimos 10 anos, com um recorde de quase dois milhões de pessoas, em 2019.

Os funcionários do parque, entretanto, não recomendam recreação depois das 10:00. Existe um perigo real nesse calor. O parque já teve duas mortes neste verão: uma em julho e outra em setembro.