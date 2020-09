Mulher compra bolsa pela internet e é picada por escorpião ao abri-la

Em algum momento de sua vida, você possivelmente já deve ter feito uma compra pela internet e embora alguns problemas possam acontecer com o produto, como, por exemplo, o tamanho, cor, pequenas falhas, entre outros, há algumas situações que fogem do normal e com certeza não são esperadas pelo comprador.

Um caso recente de uma mulher de Valencia, na Espanha, surpreendeu a milhares de internautas, após ela ser picada por um escorpião ao abrir uma bolsa que tinha comprado pela internet.

Segundo informações do portal de notícias espanhol, 20 minutos, a situação aconteceu quando a mulher retirava os papéis que vinham dentro da bolsa e então foi picada pelo escorpião. “A sensação era como se estive estivesse queimando, comecei a chorar, a gritar, não sabia o que fazer”.

A moça identificada como Judith e seu irmão conseguiram capturar o animal e levá-lo a um biólogo que informou se tratar de um escorpião dourado, muito comum na Ásia e sua picada em alguns casos pode ser mortal.

Por sorte, a mulher só ficou com pequeno inchaço na mão e passa bem. Ela prestou denúncia e aguarda um posicionamento do vendedor.

Confira abaixo a publicação feita no Twitter.