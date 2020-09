Homem é flagrado balançando com serra elétrica no topo de uma palmeira

Um vídeo recente divulgado nas redes sociais registrou um momento inusitado, um homem é flagrado com uma serra elétrica no topo de uma palmeira, para poder cortá-la.

No tweet publicado pelo ex-jogador de basquete, Rex Chapman, é possível ver o momento exato em que o homem corta a parte mais alta da árvore e então começa a balançar de um lado para o outro de maneira frenética.

O fato se tornou destaque principalmente pela altura da palmeira. “Já viu alguém cortar uma palmeira bem alta? Oh meu Deus…”, tweetou Chapman.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo divulgado no Twitter, no último dia 24.

Ever seen anyone cut a really tall palm tree?

Oh my god… pic.twitter.com/O0sde0ZCz0

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) September 25, 2020