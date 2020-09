Homem é detido por difamação após dar avaliação ruim a resort na Tailândia

Um norte-americano foi detido neste mês por difamação, após postar uma avaliação de uma estrela para o resort tailandês Sea View Koh Chang.

Wesley Barnes, que mora na Tailândia e ficou irritado por ter sido cobrado uma taxa ao trazer sua própria garrafa de gin para o restaurante do estabelecimento, passou um final de semana na cadeia.

Na noite do incidente, o cliente chegou a discutir com um gerente do resort antes de postar sua avaliação negativa. O Sea View Koh Chang, que fica na paradisíaca ilha homônima, tentou contatar Barnes e solicitar a exclusão de sua avaliação no site TripAdvisor, mas sem sucesso.

O hotel então acusou o homem de difamação junto à polícia tailandesa. Caso condenado, o norte-americano pode receber uma sentença de até dois anos na prisão.

As ações do resort, no entanto, apenas pioraram sua reputação frente à comunidade de turistas internacionais. O caso foi divulgado por um blogueiro de viagens, Richard Barrow, em seu Twitter. Com a repercussão negativa, o Sea View Koh Chang procurou Barrow para dar sua versão da história.

Em nota, a assessoria do hotel conta que, na noite em que Wesley Barnes foi ao restaurante e discutiu com o gerente sobre a taxa, ele conseguiu evitar o pagamento adicional e foi embora. Ainda segundo o resort, o cliente postou não apenas uma avaliação negativa, mas múltiplas, no TripAdvisor e no Google. Em uma delas, Barnes dizia: "evite esse lugar como se fosse o coronavírus!"

No mesmo pronunciamento, o Sea View diz "concordar que utilizar a lei de difamação pode ser visto como excessivo nesta situação". Porém, "o cliente se recusou a responder nossas tentativas de comunicação, e continuou a postar avaliações negativas e inverídicas para nossa empresa. Nós apenas queremos garantir que estas avaliações inverídicas parem".