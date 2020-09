Fofo e selvagem! Conheça o Caracal, este gatinho que está arrancando suspiros na internet

Se você gosta de gatinhos, possivelmente irá se apaixonar por este. Mas não se engane, embora seja bonito e considerado fofinho, o Caracal é um animal selvagem.

Para quem desconhece, este animal de espécie da família dos felídeos pode ser encontrado facilmente na região da África e parte da Ásia.

Ao pesquisar na internet, você verá que ele também é conhecido como Lince do Deserto e pode chegar a atingir cerca de 50 centímetros de altura e 18 kg.

Sobre a sua alimentação, o Caracal tem uma dieta ampla, mas se alimentando principalmente de aves e alguns roedores.

Além do tamanho do rabo, outro ponto que diferencia e dá destaque a este animal são suas orelhas pontiagudas e os pelos presentes nelas.

Se você viajar para alguns lugares do mundo, possivelmente verá uma versão domesticada do Caracal, porém vale reforçar que por se tratar de um animal selvagem, ele pode oferecer determinados riscos.

No Brasil, desde 2010, há uma proibição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para qualquer tipo de reprodução de leões e/ou felinos exóticos.