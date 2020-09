Vídeo que mostra 'rato' maior que um humano assusta as redes sociais e mulher explica a história por trás das imagens

Um vídeo de um “rato” maior que um homem começou a circular pelas redes sociais e deixou as pessoas chocadas. As imagens apareceram depois que um esgoto começou a ser limpo na Cidade do México.

De acordo com o Life News, apesar de muitos acharem que se tratava de um animal real na Internet, o “roedor” se tratava apenas de uma decoração de Halloween que foi levada pela chuva forte.

A Giant #Rat 🐀 (Halloween Prop) found in #Mexico by sewerage workers who were cleaning 22 tons of trash from the city’s drainage system.

note: not an actual live animal – and is actually a Halloween prop. pic.twitter.com/ISZcpKEON4

— Arabian Daily (@arabiandaily_) September 23, 2020