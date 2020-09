Vídeo mostra leão da montanha no quintal enquanto crianças andam de bicicleta

Um vídeo gravado por uma moradora da Califórnia flagrou um leão da montanha escondido em seu quintal esperando as crianças que andam de bicicleta se aproximarem para atacar.

O vídeo foi gravado no distrito de Pacifica, a 15 minutos de São Francisco, e mostra o leão sentado olhado para a rua, para em seguida pular a cerca e se esconder embaixo de um caminhão.

O morador disse que pensou que era um cachorro e gritou com ele para que saísse do quintal, mas quando o animal se levantou ele percebeu que se tratava de um felino de grande porte. Rapidamente ele gritou para as crianças saírem da rua. (Com NY Post)

Veja vídeo: