Vídeo mostra cobra encontrada presa em papel higiênico no banheiro

View this post on Instagram

Nature.planet.and.allofus #wildliferehab #wildlifephotography # #wildlife_inspired #animalsofinstagram #wildlifeconservation #wildlifeartist #wildlifeofaustralia #animals #africa #animalpolis #wildlifeowners #wildlife_perfection #animalsaddict #wildlifeonearth #igswildlife #wildlife#viral#instalike#baby 🧻🚽😱😱😱