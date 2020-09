Restaurante cria bolhas espaciais contra chuva e covid-19

As limitações impostas pelo isolamento social na pandemia estão fazendo com que comerciantes procurem formas de continuar 'no jogo' sem descumprir a lei.

Em Manhattan, o restaurante francês Cafe du Soleil instalou bolhas espaciais de plástico transparente nas mesas da rua, que além de cumprir o isolamento previsto em lei, garantem proteção contra a chuva típica do outono novaiorquino.

As bolhas têm 2,10 metros de altura e espaço para seis clientes sentados.

Pelas leis de Nova York, os comércios não podem manter clientes em ambientes fechados até o final de setembro. Após essa data, poderão preencher até 25% da capacidade em ambientes fechados.