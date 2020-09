Homem viraliza na internet após se fantasiar de Bela, igual a filha

Uma publicação feita no último dia 22, no Twitter, viralizou na internet, após um homem se fantasiar de Bela, do filme “A Bela e a Fera”, para acompanhar a filha.

Em seu tweet, Joey Dean explicou que perguntou para a filha se ele deveria se fantasiar de Fera, já que havia encomendado um traje de Bela para a pequena, mas ela pediu ao pai que na verdade utiliza-se a mesma fantasia, a de princesa. “Eu perguntei se eu deveria me vestir como a Fera e ela me disse que eu precisava de um vestido da Bela também. Então, imediatamente o encomendei”. Confira abaixo a publicação:

I asked if I should dress up as the Beast and she told me I need a Belle dress too.. immediately ordered it. pic.twitter.com/o9zZKff30z — Joey Dean (@DoeyJean) September 23, 2020

A divulgação rendeu diversos elogios e comentários como: “E o prêmio de pai do ano vai para… esse cara bem aqui. Tiramos o chapéu para você!!! Mostrando a todos os outros pais como fazer isso”, comentou uma internauta.

And the Dad of the year award goes to…..this guy right here. 🏆 Hats off to you!!! Showing every other parent how to do it. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 — Catie Lemons (@Jenicate01) September 23, 2020

Por fim, o pai fez um apelo para que os demais responsáveis atendam aos pedidos de seus filhos e os coloquem como prioridade. “Se você tem um filho, faça deles sua prioridade número um todos os dias”, finalizou.