Vídeo que registra mulher dançando Calypso em programa católico viraliza na internet

Taisa Pelosi, responsável pelos merchandisings do programa “Bendita Hora” da Rede Viva, ganhou as páginas de diversos sites de notícia e redes sociais por um fato inusitado que aconteceu na última quarta-feira (23), registrado em um vídeo.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Pelosi dança Calypso em um trecho do programa religioso.

Para quem não viu, logo após sua apresentação publicitária, o padre Juarez de Castro a chama de volta e é quando o “show” acontece, com direito a performance e tudo mais.

Durante a dança de Taisa, o padre caiu na gargalhada, perdendo até mesmo em determinado momento seu microfone.

Por fim, Juarez “expulsa” a moça dizendo: “Vai embora”. O momento viralizou nas redes sociais, ganhando inclusive uma publicação no perfil oficial da Rede Vida no Twitter: “Alguém explica o que aconteceu no #BenditaHora?”.

Quer assistir como foi este momento? Assista o vídeo abaixo: