Vespas assassinas podem se espalhar pelas Américas, alertam cientistas

Uma vespa gigante asiática foi capturada em Washington no início deste ano e desde então os inseto vem sendo encontrados em outras regiões do país, gerando temores entre os cientistas de que eles possam se disseminar por todos os países da América, se nada for feito.

O departamento de Agricultura dos Estados Unidos está tentando monitorar os insetos e descobrir seus ninhos para erradicá-los

A vespa asiática tem mais do que o dobro da abelha comum e pode chegar a 7 centímetros de envergadura.

Seus principais alvos são colmeias de abelhas, onde podem matar mais de 40 em poucos minutos.

Elas não costumam atacar humanos, mas podem ser perigosas quanto se sentem ameaçadas.

Seu ferrão é mais longo do que o da abelha, e são capazes de perfurar os trajes de proteção dos apicultores.