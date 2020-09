Restos da Idade da Pedra mostram cão enterrado ao lado do dono

Arqueólogos encontraram resto de cães ao lado de ossos humanos em um cemitério de mais de 8,4 mil anos na Suécia, que remontam à Idade da Pedra.

Os cães foram enterrados ao lado dos donos, uma antiga tradição na qual os mortos levavam consigo objetos de valor e sentimentais para a outra vida.

O cachorro morto, no entanto, não podia ser comparado ao cão moderno, mas um galgo (cão magro, comprido, ágil e veloz) poderoso.

De acordo com os arqueólogos, tudo indica que os cães são os melhores amigos do homem há milhares de anos, pois vestígios indicam que na época eles já eram animais de estimação domesticados. (Com Daily Mail)