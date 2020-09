Rato gigante ganha medalha de ouro por farejar minas terrestres no Camboja

Um rato gigante do Camboja, conhecido como Magawa, ganhou recentemente um importante prêmio por sua “bravura animal” e pela atuação na busca por minas terrestres não detonadas.

O prêmio, com uma medalha de ouro, foi concedido pela associação britânica PDSA. A iniciativa visa reconhecer as 39 minas terrestres e 28 itens de munição que não foram detonados, encontrados por Magawa.

O comunicado foi feito hoje (25) na conta oficial da PDSA no Twitter, que o reconheceu como um herói-rato: “Por favor, rufem os tambores! Diga olá a Magawa o primeiro rato a receber o #MedalhaDeOuroPDSA e um dos @HeroRATs da APOPO treinados para detectar minas terrestres. Ele descobriu 39 minas terrestres tornando-o o herói-rato de maior sucesso”. Confira abaixo a publicação feita pela PDSA:

Drumroll please! 🥁 Say hello to Magawa 👋 the first rat to be awarded the #PDSAGoldMedal & one of APOPO's @HeroRATs trained to detect landmines 🐀 He's discovered 39 landmines making him their most successful HeroRAT🦸‍♂️ Watch his full story here 👀: https://t.co/so5CNCWlUw pic.twitter.com/YrVy2NWotW

