Conheça a Lizuna, este animal fofinho que você só encontrará fora do Brasil

Existem diversos animais considerados exóticos ou fofinhos ao redor do mundo, e muitos deles não são conhecidos no Brasil, isso por motivos de localização geográfica e a Lizuna é uma destas. Aliás, você já tinha ouvido falar nesta espécie?

Para quem não conhece, a Lizuna é uma espécie de doninha que pode ser encontrada em poucas regiões e países. Um dos espaços em que é possível avistar uma é na ilha de Hokkaido, no Japão.

Se você está curioso e quer saber mais, um dos pontos que mais chamam a atenção nas Lizunas, além de seus cerca de 25 centímetros de altura, é a coloração branca, que as ajudas a se camuflarem no inverno e assim se protegerem de predadores e auxiliar na hora da caça.

De toda forma, é importante esclarecer que as Lizunas têm na verdade a coloração marrom e que essa alteração para tonalidade branca, acontece somente no inverno.

Por fim, embora pareçam fofinhas, segundo informação do site My Animal, as Lizunas fazem parte da mitologia japonesa e são consideradas um símbolo negativo e de más notícias.

E você, o que acha sobre?