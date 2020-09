Vídeo mostra cobra jibóia atravessando avenida da Barra da Tijuca, no Rio

Um motorista que trafegava pela Barra da Tijuca na última terça-feira se deparou com uma cena no mínimo inusitada: uma cobra jibóia bem grande atravessa calmamente a avenida Ayrton Senna, em frente ao shopping Via Parque.

Ele gravou as imagens e o vídeo viralizou nas redes sociais. “Olha isso na Barra da Tijuca, uma jibóia gigante”, ele diz durante as filmagens.

O vídeo foi exibido pelo canal Bangu ao vivo na internet.

Veja o vídeo: