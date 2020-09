Mais um adolescente morre por descarga elétrica do celular

O adolescente Luigi Nascimento Sousa Sodré, de 15 anos, estava jogando no celular enquanto o aparelho carregava em um bar na praia de Atalaia, no litoral do Piauí, quando levou uma descarga elétrica forte e desmaiou.

O serviço de emergência foi rapidamente acionado, mas quando chegou verificou que o adolescente já estava sem vida.

Segundo o perito do IML, o corpo tinha marcas características de choque elétrico. De acordo com ele, não houve problema com o carregador de celular ou com a tomada conectada, mas há um limite de eletricidade que o carregador consegue isolar, e uma alteração brusca da tensão pode ter causado o acidente.

O garoto estava com roupa de banho e tudo indica que estava com o corpo molhado, o que pode ter agravado o choque.

Ele explicou que um choque entre 120 e 1200 volts pode causar o mesmo efeito de um desfibrilador e levar a uma parada cardíaca.

Em agosto, um adolescente de apenas 13 anos morreu eletrocutado na cidade de Palmas, no Tocantins, quando foi retirar o carregador do celular da tomada.(Com G1)