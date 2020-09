Homem de 54 anos morre de 'overdose de doces'

Um trabalhador da construção civil de 54 anos estava almoçando com os amigos quando de repente desmaiou e, em questão de horas, morreu horas depois.

No hospital, os médicos descobriram que ele morreu de "graves problemas cardíacos" por que comeu um saco e meio de alcaçuz preto depois do trabalho, todos os dias, por algumas semanas.

Segundo o estudo, publicado no New England Journal of Medicine, o alcaçuz preto contém ácido glicirrízico, produto que aumenta a pressão arterial e reduz os níveis do potássio quando consumido em grandes quantidades.

De acordo com o médico cardiologista Neel Butala, do Massachusetts General Hospital, autor do estudo publicado, não há dúvidas de que foi o hábito de comer doces que matou o homem.

Somente 57 gramas de ácido glicirrízico por dia podem causar problemas de ritmo cardíaco em duas semanas de consumo, afirma a FDA, agência norte-americana que regula o consumo de alimentos e drogas. (Com GlobalNews)