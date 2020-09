Gata é abandonada por ter olhos de cores diferentes e dedo extra

View this post on Instagram

My couch, my rules ✌🏻 Meowmy, you may sit on the floor! 😼 • • • • • #catsofinstagram #instakitty #instacat #catstagram #catlovers #whitecats #whitecatsofinstagram #igcats #catoftheday #catsofnewyork #newyorkcats #catsofnyc #polydactyl #heterochromia #oddeyedcat #specialneedscat #felinehyperesthesia #cat_features #instacat_meows #catstocker #yourcatphoto #animalsco #pawproject #pawsneedclaws #awesomephotosofcats