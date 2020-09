Carta de irmã pedindo para o pai colocar irmão na cadeia viraliza na internet

Se você tem um irmão, seja ele mais novo ou mais velho, possivelmente deve saber o quão difícil essa relação pode ser às vezes. Afinal de contas, mesmo que seja somente uma discussão verbal, quem nunca brigou com o brother, né?

Recentemente uma carta divulgada por um irmão mais velho no Twitter, tem feito muitas pessoas caírem na gargalhada e/ou até mesmo se identificarem.

Na imagem divulgada pela irmã de Krish Parmar, ela pede ao "Respeitado papai" que mande o irmão para cadeia, pois ele bate nela sem motivos. É possível ver que para se tornar ainda mais “séria” ela coloca ao final sua assinatura na mensagem ao pai.

Krish esclareceu nos comentários que a carta foi escrita quando a irmã tinha entre 8 e 9 anos.

No Twitter, a imagem foi publicada com a legenda: “Isso é o que minha irmã mais nova escreveu para o meu pai”. Confira abaixo a carta na íntegra:

