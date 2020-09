Amigos ‘sequestram’ estudante para que ele possa fugir da aula online

Dizem que os verdadeiros amigos fazem de tudo para te ajudar, mas com certeza isso tem seus limites.

Um vídeo recente divulgado nas redes sociais, mostrou uma situação que levou diversos internautas a caírem no riso. Na gravação publicada no Twitter, um estudante finge seu sequestro para que assim consiga fugir de sua aula online.

Ao que se pode ver, o professor não acreditou muito no suposto sequestro, mesmo tendo perguntado: “Pessoal, vocês viram o Tyler sendo sequestrado?”. O mesmo serviu para os outros alunos que estavam na aula online e caíram na gargalhada.

No Twitter, junto com o vídeo, um internauta disse: “Eles encenaram um sequestro para tirá-lo das aulas. Esses é a meta de amizade”.

O mesmo exemplo foi reproduzido em outros lugares ao redor do mundo.

Quer conferir na íntegra como foi o momento? Assista o vídeo abaixo.

They staged a kidnapping to get him out of lectures. This is real friendship goals 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/zHrFtf7URS

— Blay 🇬🇭🇨🇮 (@Blayofficial) September 21, 2020