Vídeo registra homem saltando de bicicleta para salvar bebê em andador desgovernado

Um vídeo divulgado no Twitter no último sábado (19) registrou um momento desesperador. Nas imagens é possível ver que um bebê desce ladeira abaixo em um andador desgovernado.

Ao analisar a gravação feita por uma câmera de segurança é possível ver que no momento da descida, um homem passa com uma bicicleta pelo local e ao identificar o que estava acontecendo salta de imediato e salva o bebê.

Além de podermos observar a mulher correndo desesperada no final do vídeo, que possivelmente deve ser a mãe do bebê, pode-se notar também que o andador estava prestes a tombar, quando a criança foi salva.

O fato aconteceu na Colômbia, de acordo com informações do canal YouTube La Chiva Alerta. Confira abaixo a publicação feita no Twitter.