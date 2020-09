Vídeo: Novo desafio do TikTok estimula pais a arremessarem crianças

Mais um polêmico desafio do TikTok tomou conta das redes sociais ao desafiar pais e mães a arremessarem crianças enquanto dançam a música Baby, do rapper norte-americano Blueface.

A regra é dublar a canção com uma criança no colo e jogá-la para fora do enquadramento do vídeo quando a música disser “nós não podemos ter um bebê”, mas continuar dançando.

O próprio rapper gravou um vídeo para os fãs incentivando o desafio. “Pegue o bebê mais próximo”, disse.

O desafio ganhou a ira de muitos internautas e está sendo duramente criticado nas redes.

Veja o vídeo: