Pub inglês cria menu para cães

Um pub de uma pequena cidade do interior da Inglaterra resolveu inovar e passou a oferecer, ao lado de seu menu tradicional, pratos para os melhores amigos dos clientes, seus cães.

O menu especial para os cães inclui pratos com carne de vaca alimentada com pasto, coelho selvagem e porco criado ao ar livre. Desde que foi implementado, a novidade caiu no gosto da clientela e o pub já está servindo 40 refeições para cães por semana.

De acordo com Angus Reid, o proprietário, tudo começou em uma conversa com os clientes, que disseram a ele que quando vinham ao pub com seus cachorros paravam primeiro no açougue para comprar salsichas ou um bife para os pets. Isso deu um 'estalo' em sua cabeça.

As porções caninas custam 2,50 libras (R$ 17) por um prato de 250 gramas e 3,20 libras (R$ 22) por 500 gramas.

“Isso torna o pub mais amigável. Estou surpreso que mais pubs não oferecem menus de comida para cães”, disse. (Com The Portsmouth News)