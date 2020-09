O terremoto é o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta Terra, geralmente causada pelo choque entre placas tectônicas, que cria ondas sísmicas.

O fenômeno é medido através de aparelhos de detecção conhecidos como sismógrafos. A escala de magnitude de momento ou simplesmente ‘Escala Richter’ é a forma mais comum para medir a magnitude dos tremores.

Os terremotos são eventos assustadores que, muitas vezes, deixam um rastro de destruição e mortes. Veja abaixo quais foram os 5 terremotos mais fortes de todos os tempos:

1) Chile, 1960. Magnitude: 9.4 – 9.6

Reprodução / Wikipedia / Pierre St. Amand

O ‘Megaterremoto de Valdívia’, no sul do Chile, foi o maior sismo já registrado por instrumentos na história da humanidade. Produziu uma série de maremotos pelo Oceano Pacífico (atingindo o Havaí e o Japão) e a erupção do Vulcão Puyehue, que cobriu de cinzas o lago homônimo. Estimativas apontam que deixou 2190 mortos.

2) Alasca, Estados Unidos, 1964. Magnitude: 9.2

Reprodução / History

O ‘Grande Terremoto do Alasca’ abriu fissuras no chão, colapsou estruturas e gerou tsunamis que deixaram 131 mortos. Com uma duração de 4 minutos e 38 segundos, foi o terremoto mais forte já registrado na América do Norte.

3) Indonésia, 2004. Magnitude: 9.1 – 9.3

Reprodução / Wikimedia Commons / Philip A. McDaniel

O terremoto gerou uma onda massiva de tsunamis que deixaram quase 238 mil mortos na Indonésia e países vizinhos, que precisaram de ajuda humanitária para se reerguer.

4) Japão, 2011. Magnitude: 9.1

Reprodução / National Geographic / Getty Images / Sankei Via

O ‘Grande Terremoto do Leste do Japão’ provocou tsunamis de mais de 10 metros de altura, que danificaram Reatores nucleares do país. A Central Nuclear de Fukushima I sofreu uma explosão depois do primeiro sismo, vazando material radioativo no Oceano Pacífico.

5) Chile, 1730. Magnitude: 9.1 – 9.3

Reprodução / Wikipedia / The illustrated Melbourne post

O terremoto atingiu Arica quando a região ainda pertencia ao Peru (Arica só foi anexada ao Chile em 1883, após a Guerra do Pacífico). Gerou um maremoto que atingiu a Califórnia, a Nova Zelândia e a Austrália.