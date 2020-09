Entregador de pizza de 89 anos vira celebridade no TikTok e ganha doação de R$ 67 mil

Derlin Newey é um simpático senhor de 89 anos que trabalha como entregador de pizza no condado de Weber, nos Estados Unidos, para ajudar a pagar as contas de sua casa, onde vive sozinho.

“Olá, você está procurando pizza” é a frase que se tornou sua marca registrada no bairro.

Carlos Valdez costuma pedir pizza regularmente e sempre pede que Newey a entregue, pois ele gosta muito da alegria e bondade do entregador.

E ele sempre faz questão de fazer um vídeo de Newey e postar no TikTok, o que tornou o entregador de pizza famoso na rede social, com mais de 50 mil seguidores, apesar de ele sequer saber o que é isso.

Valdez disse que ficou comovido por um senhor de quase 90 anos ter que dar tão duro diariamente para sobreviver. Os seguidores na rede social também pensavam o mesmo, então resolveram fazer uma vaquinha para arrecadar algum dinheiro para ele.

Ele pensou que arrecadaria apenas alguns dólares, mas o dinheiro foi chegando e quando viu tinha US$ 12 mil (R$ 67 mil).

O vídeo abaixo mostra o momento em que Derlin Newey recebeu o dinheiro:

89-year old Derlin Newey is a pizza delivery man who received a surprise delivery of his own today. A couple who got to know him from his pizza deliveries raised $12,000 to help him out. He had no idea. The full story runs tonight on @KSL5TV at 6. #ksltv #goodnews pic.twitter.com/Z83K5LTKPh

