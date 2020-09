Vídeo mostra enorme píton que invadiu carro e parou o trânsito na Índia

Na última segunda-feira, uma cobra píton de três metros de comprimento causou um grande congestionamento em uma estrada na Índia. Um vídeo mostra equipes de resgate tentando tirar um animal de um veículo.

De acordo com o portal Cartoc, a cobra estava enrolando no pneu do veículo e o trânsito permaneceu afetado por cerca de uma hora devido ao trabalho de resgate.

Durante a estação das chuvas, as cobras saem em busca de comida e os veículos esquentam durante o funcionamento, criando um local quente que a atrai porque ajuda a regular a temperatura corporal dos répteis.

A cobra foi salva e posteriormente solta em uma floresta. Confira: