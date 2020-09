Queria testar 'todas as capacidades do carro': mulher destrói Audi em test drive ao dirigir a mais de 160 km/h

Uma mulher destruiu um Audi em um test-drive mas, milagrosamente, escapou ilesa.

Zujey Martinez, de 30 anos, do estado de Connecticut, nos Estados Unidos, contou à polícia que dirigia o Audi modelo S5 a uma velocidade superior a 160 km/h, quando bateu em várias árvores e capotou. Segundo a mulher, ela queria "testar as capacidades” do carro.

O Daily Star relata que havia um passageiro no carro no momento do incidente. Entretanto, moradores locais afirmam que os revendedores de automóveis atualmente não estão se juntando a potenciais compradores em test drives por causa das precauções da COVID-19.

Martinez e seu passageiro desconhecido sofreram apenas ferimentos leves e foram levados para um hospital nas proximidades. A polícia local informou que ela recebeu uma intimação por dirigir de forma imprudente e por não se manter na pista. Não foi informado se ela decidiu comprar o carro.