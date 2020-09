Mulher-gato é presa por roubo de lojas

A ex-empresária, modelo, corretora imobiliária e influenciadora de mídia social Monique Agostino, de 25 anos, foi presa pela segunda vez por roubar lojas.

A influenciadora gosta de se vestir como mulher-gato e foi usando máscara que ela foi flagrada por câmeras invadindo uma loja em Sydney, na Austrália.

De acordo com a polícia, ele começou a roubar há dois anos, quando levou um grupo de adolescentes com ela para cometerem crimes, todos usando máscaras para esconder seus rostos, as câmeras de segurança cravaram tudo.

Há algumas semanas ela invadiu uma padaria e roubou US$ 1 mil (cerca de 5,4 mil).

Ela foi condenada a 2 anos de prisão por invasão e roubo de lojas, porte de faca, porte de metanfetamina e roubo de uma jaqueta em um shopping Center. (Com NY Post)