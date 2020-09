Motociclista sofre queda, após atropelar cachorrinho

Um motociclista da cidade de Toledo, no estado do Paraná, sofreu uma queda no último sábado (19), por volta das 22h.

Segundo informações do portal de notícias Toledo News, o acidente teria acontecido após o homem colidir sua moto com um cachorro que passava pela via.

O animal morreu no local, devido ao impacto, e o motorista que sofreu ferimentos leves foi socorrido pela equipe de bombeiros e levado ao hospital.

De acordo com a equipe do site de notícias, a esposa do motociclista ficou responsável pela moto.

É importante reforçar que este tipo de acidente é cada vez mais frequente e vem aumentando seus índices.