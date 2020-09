Madeleine McCann: Investigadores revelam ter provas materiais de que a menina está morta

Nesta terça-feira, o promotor público Hans Christian Wolters revelou que a investigação alemã sobre o desaparecimento de Madeleine McCann possui evidencias materiais que a menina está morta.

De acordo com o The Independent, em declarações à emissora portuguesa RTP, o promotor público Hans Christian Wolters disse que os investigadores tinham evidências de que a menina britânica que desapareceu em Portugal em 2007 havia morrido.

Ao ser questionado se havia alguma evidência material de que Madeleine está morta, Wolters respondeu: “Sim”. No entanto, ele se recusou a falar mais quando questionado sobre quais evidências eram estas.

O principal suspeito da morte da menina que desapareceu aos três anos é um estuprador condenado de 43 anos, um agressor sexual infantil alemão identificado por fontes portuguesas como Christian Brückner.

O advogado do acusado, Friedrich Fulscher, disse ao The Sun na segunda-feira que tinha provas de que Bruckner era inocente e que as autoridades alemãs tinham o homem errado.

