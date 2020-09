Francês retira nariz para se tornar 'O Alienígena Negro'

Um homem passou anos se transformando em um ‘alienígena negro’. Anthony Loffredo cobriu-se de tatuagens e piercings e já fez uma série de modificações corporais.

Esta semana, o francês de 32 anos teve seu nariz removido cirurgicamente. Como a operação é ilegal em seu país de origem, ele visitou o especialista em body modification Oscar Marquez, na Espanha, para obter ajuda. O cirurgião realizou o procedimento conhecido como ‘rinotomia’, que deixou Anthony com um buraco no rosto.

O autoproclamado alienígena negro ficou maravilhado com os resultados, postando em sua conta no Instagram: “Obrigado a você @oscarmarquezbodymod, você terá marcado a minha vida… Agora posso andar de cabeça erguida graças a você estou orgulhoso do que fizemos juntos.”

Segundo o Daily Star, Anthony também teria afirmado que seu corpo ainda está "em construção" – e que tem planos para realizar mais trabalhos como esse.