Enorme cobra de barriga vermelha é achada em playground: "estão ficando maiores"

Uma enorme cobra-negra-de-barriga-vermelha altamente venenosa foi achada no playground de uma escola em Queensland, na Austrália.

A cobra, segundo o especialista em répteis, tinha pelo menos 1,90 metro e era um animal bastante gordo e robusto.

Stuart McKenzie, da Sunshine Coast Snake Catchers, explicou que é a época de acasalamento das cobras e os répteis estão deixando as tocas e invadindo ruas e casas em busca de parceiros.

O que chamou a atenção do MacKenzie, no entanto, foi o tamanho do animal. “As cobras estão cada vez maiores”, alertou. (Com Daily Mail)