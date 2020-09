Em ato de desespero, homem abre barriga de mulher grávida para confirmar sexo do bebê

Um homem indiano ganhou as páginas de diversos jornais ao redor do mundo por um fato inusitado, ele abriu a barriga da esposa grávida de 7 meses para confirmar o sexo do bebê.

Segundo informações do jornal local Indian Today, o homem conhecido como Pannalal, que é pai de cinco filhas queria se certificar que o próximo bebê não se trataria de uma menina. A versão foi reforçada pela família que disse: “Pannalal queria um filho e cometeu o crime para saber se era feto masculino ou feminino”, finalizou,

A esposa ficou gravemente ferida e foi levada a um hospital de Bareilly. Até o momento não há novos detalhes sobre o ocorrido.

De acordo com informações do portal de notícias, um inquérito foi instaurado para se obter mais informações sobre o caso.