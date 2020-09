Eita! Noiva que foi traída lê mensagens picantes do noivo na hora dos votos de casamento

Existe um ditado popular que diz que “a vingança é um prato que se come frio” e neste caso, ela nunca fez tanto sentido.

Segundo o que o informa o jornal inglês The Sun, uma mulher do Reino Unido, de pseudônimo Casey, descobriu a traição de seu futuro marido um dia antes do casamento.

Em entrevista ao jornal, Casey comenta que ao ver o celular do noivo encontrou as conversas picantes, com uma mulher de cabelos escuros, quando na verdade ela é loira. Além da conversa, os dois aproveitavam ainda para trocarem fotos íntimas.

Embora tenha sido orientada pelos padrinhos a ligar para o noivo e desistir de tudo, Casey preferiu seguir com a cerimônia e desmascará-lo no altar.

E foi isso que aconteceu, na hora dos votos, a noiva tomou o microfone e contou a todos que foi traída, narrando inclusive frases como: “eu queria que minha namorada tivesse essas suas habilidades”.

Sem nada a fazer, o noivo deixou o local e Casey continuou com a celebração, do que chamou de “festa infernal”.